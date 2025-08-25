Algérie : le gaz en hausse mais un problème majeur persiste

Photo Pixabay

En juin 2025, la production de gaz en Algérie affiche une hausse notable, tandis que les livraisons de gaz liquéfié connaissent un recul. Cette divergence soulève des questions sur les obstacles persistants affectant le pays.

Production gazière solide

Selon les chiffres de l’Energy Research Unit relayé par le site Attaqua, la production de gaz naturel algérien s’est établie à 8,20 milliards de m³ en juin 2025, contre 7,81 milliards de m³ à la même période en 2024, marquant une progression notable. Depuis janvier, le secteur affiche une certaine stabilité, avec un pic à 9,75 milliards de m³, le plus élevé depuis mars 2023. Ces données reflètent le rôle clé de l’Algérie pour l’approvisionnement méditerranéen et européen, même si des freins subsistent pour certaines exportations.

Recul du GNL, hausse des livraisons par gazoduc

Les exportations globales de gaz ont atteint 3,95 milliards de m³ en juin, en baisse par rapport aux 4,18 milliards de m³ de juin 2024, soit une diminution de 230 millions de m³. Cette baisse concerne surtout le gaz naturel liquéfié, qui n’a représenté que 0,807 million de tonnes, contre plus d’un million l’année précédente. Sur les sept premiers mois de 2025, les expéditions de GNL se chiffrent à 5,6 millions de tonnes, inférieures aux 6,95 millions de tonnes enregistrées sur la même période en 2024.

À l’inverse, les flux acheminés par gazoduc ont augmenté, totalisant 2,94 milliards de m³, dépassant les volumes de l’an dernier. Cette évolution souligne le rôle des infrastructures terrestres pour soutenir l’approvisionnement européen malgré le recul du GNL. Des analyses plus détaillées permettent de comprendre les contraintes techniques et économiques qui pèsent sur le pays.

Contexte et enjeux énergétiques

L’Algérie reste un fournisseur essentiel pour l’Europe, avec des activités encadrées par la législation nationale et les accords internationaux. La combinaison d’une production en hausse et de livraisons de GNL réduites montre les limites opérationnelles et commerciales actuelles. Pour suivre ces tendances, il est utile de consulter les rapports de l’Energy Research Unit et les publications spécialisées du secteur.

Les données de juin 2025 montrent que la production gazière algérienne reste dynamique, mais que l’exportation de GNL continue de rencontrer des obstacles, tandis que les flux par gazoduc maintiennent l’approvisionnement européen.