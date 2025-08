Algérie : un crash d’avion à Jijel fait quatre morts lors d’un vol d’entraînement

©JVC/RSM77

JIJEL (ALGÉRIE) – Un vol de routine s’est transformé en drame ce mardi 5 août à l’aéroport Ferhat Abbas. Un appareil de reconnaissance utilisé par la Protection civile algérienne s’est écrasé peu après son décollage, causant la mort de quatre personnes à bord. Les victimes participaient à un exercice de formation destiné à renforcer les capacités opérationnelles de lutte contre les incendies.

Une mission de formation endeuillée

L’appareil impliqué, un Zlin Firnas‑142, avait pour mission de marquer des zones de feux simulés afin de guider les avions de lutte anti-incendie. Selon les premiers éléments, l’accident s’est produit moins d’une minute après le décollage, alors que l’avion devait effectuer un simple vol de transit entre deux étapes de l’exercice.

Parmi les victimes figurent le lieutenant-colonel Redouane Berdji, commandant du groupement aérien de la Protection civile, et le capitaine Souhaib Ghalay, pilote stagiaire. Deux experts étrangers, un instructeur et un responsable d’école de pilotage d’origine sud-américaine, accompagnaient l’équipage pour cette session de formation. Tous ont péri dans le crash.

Les causes exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances précises du drame. L’appareil, récemment acquis dans le cadre d’un programme de modernisation des moyens aériens de la Protection civile, n’avait pas encore fait l’objet de signalements techniques majeurs.

Renforcement des moyens aériens face aux feux de forêt

Cet accident intervient alors que l’Algérie investit massivement dans la modernisation de ses capacités de lutte contre les incendies, notamment après les feux meurtriers de ces dernières années. Le recours à des avions de reconnaissance et de coordination est considéré comme un maillon essentiel dans la stratégie de réponse rapide aux départs de feu.

L’intégration de formateurs internationaux, issus de sociétés spécialisées dans l’aviation civile et la lutte anti-incendie, s’inscrit dans un effort de transfert de compétences et de montée en puissance des équipes locales. Le crash de Jijel vient toutefois souligner les risques liés à ces phases de formation, souvent intenses et techniques.

Le ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, ainsi que plusieurs hauts responsables civils et militaires, ont exprimé leur solidarité avec les familles des victimes. Les hommages se sont multipliés dans les heures suivant le drame, notamment sur les réseaux sociaux, où de nombreux professionnels du secteur ont salué l’engagement des victimes.

Alors que la saison des incendies entre dans une phase critique, cet accident rappelle l’importance de la sécurité aérienne dans les dispositifs de protection civile, et pourrait amener à un réexamen des procédures de formation et de maintenance.