Algérie : une « valise solaire » mobile conçue par un chercheur

Un pas important vient d’être franchi dans le domaine des énergies renouvelables en Algérie. Le professeur Abderahmane Abane, enseignant-chercheur spécialisé dans le solaire, a mis au point une invention qui pourrait transformer l’accès à l’électricité dans les zones reculées. Il s’agit d’une valise compacte équipée de panneaux solaires capables de produire de l’énergie propre.

Selon les informations rapportées par Algérie360, le chercheur a récemment été reçu par le ministre d’État chargé de l’Énergie, Mohamed Arkab, afin de présenter son projet. Cette rencontre a permis de mettre en lumière le potentiel de la « valise solaire » qui se veut pratique, transportable et adaptée aux besoins quotidiens.

Publicité

L’appareil, qui tient dans un simple bagage, peut alimenter plusieurs types d’appareils électroniques et couvrir des besoins domestiques de base. Cette portabilité en fait un outil particulièrement utile pour les ménages éloignés du réseau national d’électricité ou vivant dans des régions où les coupures sont fréquentes.

Le professeur Abane explique que son dispositif vise à réduire la dépendance des familles à un réseau souvent contraignant. En produisant localement une électricité propre et immédiatement disponible, il offre une alternative réaliste aux populations rurales et aux voyageurs.

De son côté, le ministre Mohamed Arkab a salué cette démarche qu’il considère comme un exemple de l’ingéniosité algérienne. Il a souligné l’importance de mettre en avant les initiatives issues de la recherche nationale afin de renforcer la transition énergétique du pays.

L’innovation du professeur Abane illustre également une tendance plus large : celle de solutions solaires miniaturisées et accessibles. Alors que de nombreux pays cherchent à diversifier leur production énergétique, de tels dispositifs pourraient jouer un rôle clé dans l’électrification des zones isolées tout en limitant les émissions polluantes.

Publicité

Si elle venait à être produite à grande échelle, la valise solaire pourrait devenir un outil précieux non seulement en Algérie, mais aussi dans d’autres régions du continent africain confrontées au défi de l’accès à l’électricité. Elle montre qu’une innovation locale peut répondre à un besoin global, en associant technologie, durabilité et accessibilité.