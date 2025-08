Apple veut à tout prix combler son retard en intelligence artificielle

Apple store (Photo DR)

Apple multiplie les efforts pour réduire l’écart avec ses concurrents en matière d’intelligence artificielle, un domaine devenu central dans la course technologique mondiale. Face aux avancées de Microsoft, Google ou Meta, l’entreprise de Cupertino revoit sa stratégie et se montre désormais plus agressive sur le terrain des acquisitions. Elle aurait ainsi intégré sept sociétés spécialisées en IA depuis le début de l’année, un signal fort de sa volonté d’accélérer.

Cette dynamique s’inscrit dans le prolongement du lancement d’Apple Intelligence, une suite d’outils basée sur l’IA générative, intégrée à ses appareils phares. En misant sur des rachats ciblés, Apple entend renforcer ses capacités internes en traitement du langage, vision par ordinateur ou encore apprentissage automatique. Ce virage est perçu comme un moyen de combler rapidement certains manques tout en conservant un haut niveau d’exigence en matière de confidentialité.

Des moyens financiers à la hauteur des ambitions

La firme californienne ne cache plus son intention d’augmenter significativement ses investissements dans l’intelligence artificielle, avec une hausse attendue des dépenses en infrastructures, notamment dans les centres de données. Cette décision marque une rupture avec sa gestion budgétaire prudente des années précédentes. Le développement d’un cloud privé est notamment envisagé pour limiter sa dépendance aux fournisseurs tiers et garantir un meilleur contrôle de ses services.

Parallèlement, Apple pourrait faire face à des enjeux réglementaires autour de son accord de recherche avec Google, estimé à 20 milliards de dollars par an. Cette situation renforce la nécessité pour la marque de bâtir une alternative compétitive, intégrée à son écosystème. L’arrivée de nouveaux acteurs comme Perplexity, qui ambitionnent de repenser la recherche en ligne grâce à l’IA, rend cette transformation d’autant plus stratégique.

Objectif : intégrer l’IA sans sacrifier l’expérience utilisateur

Alors que les géants du numérique multiplient les annonces dans le domaine de l’IA, Apple poursuit une approche plus silencieuse mais résolue. Son défi principal réside dans sa capacité à intégrer des technologies puissantes sans compromettre la simplicité et la cohérence qui caractérisent ses produits. Le futur Siri, dont une version enrichie est attendue d’ici 2026, pourrait illustrer cette ambition.

L’investissement dans l’IA ne concerne pas uniquement les fonctionnalités visibles. Il touche également les outils destinés aux développeurs, aux services de santé ou aux usages professionnels. À travers ses acquisitions, Apple cherche non seulement à combler ses lacunes, mais aussi à se positionner comme un acteur crédible dans une ère dominée par l’intelligence artificielle, où la différenciation passera autant par la puissance que par la maîtrise de l’expérience utilisateur.

Les détails sur le lancement d’Apple Intelligence et l’annonce d’une hausse de ses investissements dans les technologies d’IA témoignent d’une inflexion stratégique majeure.