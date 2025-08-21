Armement au Maghreb : 600 millions $ investis dans le transport des troupes

Un Embraer KC-390. Photo DR

Le Maroc poursuit la modernisation de ses forces aériennes avec un investissement majeur. Selon des informations rapportées par Le360, Rabat s’apprête à conclure un accord avec l’avionneur brésilien Embraer pour l’acquisition de plusieurs appareils KC-390 Millennium. L’opération, estimée à plus de 600 millions de dollars, marque une nouvelle étape dans la stratégie de défense du royaume.

Le pari du KC-390 Millennium

L’avion choisi par le Maroc n’est pas anodin. Le KC-390 Millennium est conçu pour assurer des missions variées, allant du transport de troupes au soutien logistique. Il peut emporter jusqu’à 26 tonnes de matériel, atteindre une vitesse proche de 1.000 km/h et parcourir plus de 2.500 km sans ravitaillement. Ses performances en font un appareil adapté à la fois aux opérations militaires et aux missions humanitaires, notamment en cas de catastrophe naturelle.

Pour les Forces royales air, ce nouvel achat permettra de remplacer progressivement la flotte vieillissante de C-130 Hercules, utilisée depuis plusieurs décennies. Cette modernisation vise aussi à réduire les coûts d’entretien liés à des appareils devenus anciens.

Une dynamique régionale

Cet investissement marocain ne peut être dissocié du contexte régional. De l’autre côté de la frontière, l’Algérie poursuit également une modernisation soutenue de son armée. Alger a aussi considérablement renforcé son arsenal en se tournant vers ses partenaires traditionnels, en particulier la Russie et la Chine, afin de conserver une supériorité militaire.

Ainsi, l’acquisition par le Maroc de nouveaux avions de transport illustre la compétition stratégique entre les deux pays voisins. Chacun cherche à maintenir un rapport de force favorable dans une région marquée par des tensions politiques et sécuritaires.

Un choix stratégique

Au-delà de la rivalité avec l’Algérie, Rabat s’inscrit dans une logique de long terme. L’amélioration des capacités logistiques de l’armée permet au Maroc d’affirmer son rôle non seulement dans la défense de son territoire, mais aussi dans la coopération internationale. Le KC-390 pourrait être mobilisé dans des opérations de maintien de la paix en Afrique ou pour des missions humanitaires, renforçant ainsi la présence diplomatique et militaire du pays sur la scène internationale.