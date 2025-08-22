Armement au Maghreb : essai réussi de la roquette israélienne EXTRA

Armée marocaine (DR)

Depuis quelques années, l’Algérie et la Libye ont fortement développé leur équipement militaire, multipliant l’acquisition de technologies avancées pour leurs forces terrestres et aériennes. Au moment où la portée et la précision des armements constituent un enjeu stratégique majeur, le Maroc renforce également ses capacités de frappe à longue distance.

Test de la roquette guidée EXTRA

Les FAR ont utilisé la plateforme de lancement multiple PULS, fournie par la société israélienne Elbit Systems, afin de tirer la roquette guidée EXTRA. Lors d’un exercice le 21 août dans l’est du pays, une roquette de 306 mm dotée d’une charge de 120 kg a touché sa cible à 150 km, démontrant une grande exactitude. Cette opération montre la synergie entre le lanceur PULS et la roquette guidée, permettant des frappes de précision sur de longues distances.

Publicité

Portée régionale et perspectives opérationnelles

L’exercice reflète l’évolution progressive des capacités opérationnelles des FAR. Il reflète le cadre légal des acquisitions militaires et des pratiques encadrées par les standards internationaux.

La réussite de ce tir confirme la fiabilité de la roquette EXTRA et ouvre la voie à des coopérations potentielles avec des fournisseurs internationaux. L’évaluation continue de la performance dans divers scénarios tactiques sera déterminante pour optimiser son utilisation. Le Maroc continue ainsi de moderniser son arsenal et d’améliorer la précision et la portée de ses frappes grâce à des systèmes guidés avancés.