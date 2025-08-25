Armement au Maghreb : un missile testé avec succès relance les spéculations

Les Forces armées royales ont réussi un tir du missile guidé EXTRA dans la région Est, une opération qui confirme la progression de leurs nouvelles capacités balistiques. Plus tôt cette année, le Maroc avait déjà franchi une étape importante avec la mise en service du système de lance-roquettes multiples PULS, acquis auprès d’Elbit Systems. Ce nouvel essai illustre la dynamique actuelle de modernisation de l’armée marocaine et l’importance accordée à la sécurisation des frontières stratégiques.

Un tir réussi qui illustre la montée en puissance des FAR

Jeudi, les Forces armées royales (FAR) ont mené un test concluant du missile guidé EXTRA, développé par l’industrie militaire israélienne. Ce projectile de 306 mm, doté d’une ogive de 120 kg, a atteint sa cible avec une grande précision à près de 150 km, soit la distance maximale annoncée souligne nos confrères du média Bladi.

Cet essai confirme la volonté des autorités marocaines de doter leurs forces d’une artillerie moderne et performante. La région Est, où l’opération a été conduite, est considérée comme une zone stratégique pour la surveillance et la sécurisation des frontières. Selon des sources spécialisées, ces nouvelles capacités permettront d’améliorer le suivi des mouvements transfrontaliers et d’accroître la réactivité des FAR.

Une modernisation accélérée de l’arsenal balistique

Le missile EXTRA est l’une des munitions compatibles avec le système PULS, dont l’acquisition avait été officialisée en 2023 pour un montant estimé à 150 millions de dollars. Ce lanceur polyvalent, conçu par Elbit Systems, peut également déployer les Predator Hawk, des missiles d’un calibre de 370 mm avec une portée allant jusqu’à 300 km.

Cette montée en gamme des équipements balistiques s’inscrit dans un effort global du Maroc pour diversifier ses fournisseurs et moderniser ses moyens de dissuasion. Plusieurs publications spécialisées indiquent que d’autres programmes de tests et d’intégrations technologiques pourraient suivre, renforçant encore l’efficacité opérationnelle des FAR.

Le tir réussi du missile EXTRA marque ainsi une nouvelle étape dans le renforcement des capacités balistiques du Royaume et confirme son orientation vers des technologies militaires de pointe.