Armement : des élèves bientôt initiés à la construction de drones

(Jason Blackeye - Unsplash)

La Lituanie se prépare à franchir une nouvelle étape dans l’enseignement technologique. Selon Euronews, le pays a lancé un programme innovant visant à former des milliers de citoyens, y compris des enfants, à la construction et à l’utilisation de drones.

Dès septembre, trois centres de formation ouvriront leurs portes, accueillant environ 22 000 participants, parmi lesquels 7 000 jeunes élèves. Ces établissements permettront aux apprenants d’acquérir des compétences pratiques en électronique, programmation et pilotage de drones, favorisant ainsi une approche concrète de la technologie et de l’innovation.

Publicité

Le gouvernement lituanien prévoit d’étendre le dispositif dans les années à venir. D’ici 2028, neuf centres de formation devraient être opérationnels sur l’ensemble du territoire, renforçant la portée du programme et touchant davantage de jeunes et d’adultes intéressés par les métiers liés aux drones et aux technologies aéronautiques.

Les responsables du projet soulignent l’importance de développer ce type de compétences dès le plus jeune âge. L’objectif est de préparer une nouvelle génération capable de répondre aux besoins croissants du secteur technologique, mais aussi de stimuler l’intérêt pour les sciences et l’ingénierie dans le pays.

Au-delà de l’enseignement, le programme vise également à encourager l’innovation et la créativité. Les élèves auront l’opportunité de concevoir leurs propres drones, d’expérimenter différentes techniques et de participer à des projets collaboratifs. Ce type d’initiative pourrait positionner la Lituanie comme un acteur régional dans le domaine des technologies aériennes et de la robotique.