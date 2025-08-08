Armement : le Canada veut acheter 88 chasseurs américains

Chasseur américain Photo d'illustration -Pixabay

Après plusieurs mois d’incertitudes, le Canada semble déterminé à aller au bout de son projet d’acquisition de 88 chasseurs-bombardiers F-35A, construits par l’américain Lockheed Martin. Ce programme, estimé à 19 milliards de dollars canadiens, avait été remis en question au printemps dernier par le Premier ministre Mark Carney, alors en pleine campagne pour conserver sa majorité parlementaire.

Selon Opex360, qui relaie des informations de l’agence Reuters, le ministère canadien de la Défense pousse désormais pour maintenir le plan initial. Les partisans du projet rappellent qu’un premier lot de 16 appareils a déjà été commandé, pour un montant d’environ 7 milliards de dollars canadiens. Ce financement couvre non seulement la livraison des avions, mais aussi la mise en place de la logistique, la construction d’infrastructures et l’achat de munitions.

Publicité

D’après une étude interne du ministère, renoncer à une partie des F-35A pour se tourner vers d’autres modèles européens serait une erreur stratégique. L’acquisition en bloc des 88 avions garantirait la cohérence opérationnelle et limiterait les coûts liés à la maintenance et à la formation des pilotes.

La nouvelle commandante de l’Aviation royale canadienne, le général Jamie Speiser-Blanchet, a laissé entendre que la commande serait confirmée. Pour Ottawa, ce choix s’inscrit dans une volonté affichée de moderniser sa flotte aérienne et de renforcer son interopérabilité avec ses alliés, notamment au sein de l’OTAN. Malgré les débats politiques sur la diversification des partenariats militaires, la tendance actuelle montre que le Canada pourrait entériner, dans les prochains mois, l’achat intégral des chasseurs américains.