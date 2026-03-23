Un avion d’Air Canada percute un camion, deux pilotes tués aux USA

Un avion d’Air Canada Express a heurté un camion de pompiers lors de son atterrissage à l’aéroport LaGuardia de New York dimanche soir, tuant les deux pilotes à bord et blessant 41 personnes, dont plusieurs grièvement. L’aéroport a été immédiatement fermé par la Federal Aviation Administration (FAA).

L’appareil, un CRJ-900 exploité par Jazz Aviation pour le compte d’Air Canada Express, assurait la liaison Montréal-New York avec 72 passagers et quatre membres d’équipage. Selon Kathryn Garcia, directrice exécutive de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey, le camion de pompiers se trouvait sur la piste au moment de l’impact.

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Un véhicule mobilisé pour un autre incident

Le camion n’intervenait pas sur le vol d’Air Canada Express. Il avait été dépêché en réponse à un signalement sur un vol United Airlines, dont l’équipage avait rapporté une odeur suspecte à bord. L’Autorité portuaire a précisé que le véhicule avait été autorisé à traverser la piste 4 avant d’être percuté par l’avion en phase d’atterrissage.

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Les enquêteurs du National Transportation Safety Board (NTSB) et de la FAA ont ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes de la collision, notamment les conditions de circulation sur les pistes et les échanges entre la tour de contrôle et les équipages concernés.

Un secteur sous surveillance accrue

L’accident survient dans une période de scrutin renforcé sur la sécurité aérienne aux États-Unis, après plusieurs incidents survenus ces derniers mois dans des aéroports américains. Le NTSB, organisme fédéral indépendant chargé des enquêtes sur les accidents de transport, dispose légalement d’un délai de dix jours pour publier un rapport préliminaire à la suite d’un accident d’aviation majeur.

La FAA a annoncé la fermeture de LaGuardia jusqu’à 14h00 lundi. Les vols à destination de l’aéroport ont été redirigés vers d’autres plateformes de la région new-yorkaise, dont JFK et Newark. La reprise des opérations reste conditionnée à l’évaluation de l’état de la piste concernée par les autorités compétentes.