Armement : l’Ukraine dévoile un robot de combat futuriste (vidéo)

En pleine guerre contre la Russie, l’innovation militaire ukrainienne continue de surprendre. Deux entreprises locales, evDroid et Rovertech, viennent de présenter un engin qui pourrait bien redéfinir certaines tactiques sur le terrain. Baptisé Zmiy Droid 12.7, ce véhicule terrestre sans pilote combine mobilité, puissance de feu et protection avancée.

Selon TF1, ce nouveau robot a été révélé dans une vidéo publiée sur le réseau social X. On y aperçoit l’appareil, proche visuellement d’un quad, évoluer rapidement sur un terrain boueux. La structure roulante est l’œuvre de Rovertech, qui a conçu un blindage capable de résister aux mines antipersonnel et aux attaques de drones. Son moteur électrique assure un déplacement silencieux, un atout décisif pour approcher les lignes ennemies sans se faire repérer.

L’engin peut atteindre environ 50 km/h et transporter jusqu’à 700 kilos de charge. Cette capacité lui permet d’embarquer une tourelle Wolly 12.7 développée par evDroid. Le système peut être piloté à distance par deux soldats, qui peuvent à la fois manœuvrer le véhicule et ouvrir le feu sur des cibles identifiées.

L’arrivée de ce type de robot sur le champ de bataille illustre une tendance plus large : l’intégration croissante de systèmes automatisés dans les opérations militaires. Pour l’Ukraine, confrontée à un conflit de haute intensité, il s’agit d’une manière de réduire l’exposition directe de ses troupes tout en conservant une capacité offensive importante. Si le Zmiy Droid 12.7 tient toutes ses promesses, il pourrait influencer non seulement les combats actuels, mais aussi la manière dont les armées du monde envisagent l’usage des robots armés dans les conflits à venir.