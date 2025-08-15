Attention à cette fausse astuce TikTok ! L’eau salée pourrait vous coûter cher

Photo : M. A. pour LNT

Aux États-Unis, une nouvelle mode sur le réseau social TikTok suggère de s’asperger d’eau salée pour bronzer plus vite. Les dermatologues rappellent que cette pratique est inefficace et qu’elle présente même des risques sérieux pour la santé de la peau comme le rapportent nos confrères de Femmes Actuelles dans une récente publication.

Une astuce virale sans preuve scientifique

Depuis le début de l’été 2025, de nombreuses vidéos circulent sur TikTok où des internautes conseillent de remplacer les huiles solaires par de l’eau salée pour obtenir un teint doré plus rapidement. Cette méthode s’ajoute à une série de tendances estivales controversées comme les « sun tattoos » ou les « tan lines ». Selon le dermatologue Dr Gary Goldenberg, professeur à l’Icahn School of Medicine du Mount Sinai Hospital, cette croyance est erronée. Le bronzage provient exclusivement de l’action des rayons ultraviolets qui stimulent la production de mélanine. L’eau salée n’accélère pas ce mécanisme et n’augmente pas l’absorption des UV. Si certains pensent bronzer davantage au bord de mer, c’est surtout parce que le sable et la surface de l’eau reflètent la lumière solaire. Cette illusion, amplifiée par les réseaux sociaux, contribue à répandre une pratique sans aucune base scientifique.

Des dangers bien identifiés

En plus d’être inutile, cette astuce peut nuire à la peau. L’eau salée a tendance à l’assécher, ce qui augmente les risques d’irritations et de coups de soleil. Le Dr Goldenberg rappelle qu’un seul coup de soleil peut doubler le risque de mélanome, un cancer cutané particulièrement agressif. Les rayons UV endommagent directement l’ADN des cellules et accélèrent le vieillissement cutané.

Selon les données médicales, près de 80 % du vieillissement visible – rides, taches pigmentaires, perte d’élasticité – résulte d’une exposition non protégée. Les autorités sanitaires insistent donc sur l’usage de crèmes solaires adaptées, seules capables de réduire efficacement les effets nocifs du soleil. La vogue TikTok de l’eau salée illustre comment des contenus viraux peuvent transformer une simple illusion en tendance risquée, malgré les avertissements constants du corps médical.