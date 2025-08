Audit du fichier électoral au Bénin : Tout savoir sur les conclusions des experts

Photo d'illustration : DR

Ce mardi 5 août 2025, à Cotonou, les quatre experts internationaux chargés de l’audit du fichier électoral béninois ont livré les premiers résultats de leur mission. Devant la presse, Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage, et le chef de l’équipe d’experts, ont présenté les constats principaux. Ronsard Malouda Ngimbi, expert congolais, s’est exprimé au nom de ses collègues.

Les auditeurs saluent un système qui garantit l’extraction d’une liste électorale « crédible, fiable et viable ». Le caractère dynamique du fichier a été souligné : les données évoluent constamment, ce qui rend toute photographie figée rapidement obsolète. Néanmoins, les experts assurent que la structure permet, à tout moment, de retrouver un état conforme et limpide des données.

Des recommandations déjà en cours d’intégration

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), au cœur du dispositif, a déjà commencé à intégrer certaines des recommandations formulées. Les ajustements techniques sont en cours pour améliorer des aspects spécifiques du système, dans une démarche continue de fiabilisation.

L’audit a porté sur trois bases interconnectées :

Le Registre national des personnes physiques (RNPP) , issu du RAVIP, régulièrement mis à jour ;

, issu du RAVIP, régulièrement mis à jour ; Le Fichier national d’état civil , utilisé pour les actes d’état civil ;

, utilisé pour les actes d’état civil ; La base électorale, extraite le 26 juillet 2025 à 13h40, spécifiquement pour l’audit. Cette dernière ne sera pas utilisée pour le scrutin, car une nouvelle extraction aura lieu dans les délais prévus par la loi.

Un audit approfondi et participatif

Outre l’analyse du cadre légal, organisationnel et technique, l’équipe a examiné les mécanismes de mise à jour (radiation des décès, perte de nationalité, gestion des électeurs étrangers, unicité des données, etc.). La mission s’est déroulée dans un esprit participatif : plus d’une dizaine d’institutions publiques ont été consultées. L’ANIP a été visitée à plusieurs reprises, notamment pour recouper les observations de terrain.

Vers l’affichage des listes provisoires

Les experts ont mené des investigations à Cotonou, Ouidah (arrondissement de Pahou), Allada et Tori-Bossito. Ils y ont rencontré autorités locales, agents de l’ANIP et citoyens, dans le but de confronter les données à la réalité du terrain. Ces échanges ont renforcé la crédibilité de leurs analyses. Dès le 6 août, les listes électorales provisoires informatisées seront affichées dans tous les centres de vote. Des agents de l’ANIP seront mobilisés pour encadrer la consultation, recueillir les réclamations et accompagner les électeurs dans la vérification de leurs données personnelles.

Un rapport final attendu et des recommandations ciblées

Le rapport final, très détaillé, sera transmis aux différentes parties prenantes : comité de pilotage, ANIP, gouvernement, Assemblée nationale, partis politiques, société civile et presse. Les recommandations concernent notamment le suivi, l’encadrement réglementaire, la transparence du processus et la sensibilisation des électeurs. Les experts insistent sur la nécessité d’une communication continue et d’une mobilisation citoyenne pour assurer des élections transparentes et paisibles. Ils expriment leur confiance quant à la capacité du Bénin à organiser un scrutin inclusif, basé sur un fichier électoral robuste.