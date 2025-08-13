Automobile au Maghreb : 1,4 milliard $ pour propulser un pays au sommet

Photo : DR

À Kénitra, l’usine du constructeur automobile Stellantis s’apprête à changer d’échelle. En juillet 2025, le groupe a lancé un projet d’agrandissement de 1,4 milliard de dollars, destiné à tripler la capacité d’assemblage de moteurs et à accélérer la production de véhicules électriques. Cette initiative vise à consolider la position du Maroc comme leader de l’automobile sur le continent, un titre que le pays dispute à l’Afrique du Sud.

Objectifs ambitieux pour 2025

Avec déjà 700.000 véhicules produits en 2024, le Maroc affiche une cible claire : atteindre 1 million d’unités dès 2025. Dans ce volume, les véhicules électriques devraient représenter 100.000 unités par an, soutenus par une progression notable des ventes (+52 % en 2024) et par l’expansion du réseau national de bornes de recharge, qui passera de 1.000 à 3.500 points d’ici 2026.

Publicité

Une position continentale renforcée

Le Royaume est aujourd’hui le premier fabricant africain de voitures particulières et le deuxième pour les utilitaires. Ce nouveau plan d’investissement devrait renforcer sa compétitivité dans le segment en forte croissance des véhicules électriques, secteur où les opportunités se multiplient sous l’effet des politiques de transition énergétique.

Ouverture de nouveaux marchés

Si l’Europe demeure le principal client, avec des achats atteignant 3 milliards de dirhams en 2024, les perspectives se diversifient. L’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pourrait offrir aux constructeurs installés au Maroc un accès élargi aux marchés d’Afrique subsaharienne, où la demande automobile reste en expansion.

Un maillon clé de la stratégie industrielle

L’implantation renforcée de Stellantis à Kénitra s’inscrit dans la stratégie industrielle marocaine, qui mise sur la montée en gamme, l’intégration locale et l’innovation technologique. L’évolution rapide du marché des véhicules électriques et l’élargissement des débouchés régionaux devraient maintenir le Maroc parmi les acteurs incontournables de l’automobile africaine dans les prochaines années.