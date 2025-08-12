Aviation au Maghreb : cette compagnie ajoute 15 appareils à sa flotte

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Air Algérie vient de renforcer sa flotte grâce à l’arrivée de 15 nouveaux avions, une avancée révélée par Observalgérie. Cette évolution découle de la fusion récemment finalisée avec Tassili Airlines, auparavant propriété du groupe pétrolier Sonatrach.

La nouvelle organisation, désormais enregistrée officiellement, marque un tournant stratégique pour la compagnie nationale. Selon la plateforme Ennahar, les appareils intégrés sont composés de 7 Boeing 737-800, 4 Bombardier Q400 et 4 Q200. Ces avions, déjà exploités par Tassili Airlines, serviront à améliorer la desserte intérieure et à fluidifier le trafic sur les lignes les plus fréquentées.

L’ajout de ces avions tombe à point nommé, alors que la saison estivale et les périodes de forte demande comme le Hadj exercent une pression importante sur les capacités existantes. Les nouveaux appareils devraient permettre de réduire les retards et d’augmenter la fréquence des vols vers certaines destinations clés.

Cette fusion illustre aussi la volonté des autorités algériennes de rationaliser le secteur aérien en regroupant les moyens humains et matériels. Avec une flotte plus importante et diversifiée, Air Algérie espère non seulement répondre à la demande locale, mais aussi renforcer sa position face à la concurrence régionale et internationale.