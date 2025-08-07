Ballon d’or 2025 : un maghrébin dans la liste des nommés

Achraf Hakimi (DR)

L’international marocain Achraf Hakimi a réalisé une saison stratosphérique avec le Paris Saint-Germain. Grâce à ses performances et son impact sur l’effectif parisien, le défenseur a été retenu parmi les 30 finalistes en lice pour le Ballon d’Or 2025, selon la liste dévoilée ce jeudi 7 août par le journal français L’Équipe.

C’est une première pour le latéral droit de 26 ans, qui rejoint ainsi un cercle très restreint de défenseurs ayant réussi à se faire une place dans cette sélection souvent dominée par les attaquants. Un exploit d’autant plus notable que le joueur du PSG affiche des statistiques impressionnantes : 11 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Des chiffres qui illustrent son apport offensif, mais aussi son rôle crucial dans l’équilibre tactique de son équipe.

Plus qu’un simple joueur de couloir, Hakimi s’est affirmé comme un atout décisif dans les grandes affiches. Son influence a été particulièrement visible lors des campagnes européennes et nationales du PSG. Le club parisien a en effet réalisé une saison presque parfaite, en décrochant la Ligue des champions, la Ligue 1, la Coupe de France ainsi que le Trophée des champions. S’y ajoute une finale de Coupe du monde des clubs, preuve de la constance du groupe tout au long de l’année.

Au-delà des titres et des statistiques, la présence d’Hakimi parmi les nommés reflète aussi l’évolution du football moderne, où les défenseurs sont appelés à peser davantage dans la construction du jeu. Son profil polyvalent, capable de défendre avec rigueur tout en étant décisif dans les trente derniers mètres, incarne cette nouvelle génération de latéraux.

Pour le Maroc, cette nomination est aussi une fierté nationale. Elle confirme l’ascension d’un joueur qui porte haut les couleurs de son pays, aussi bien en club qu’en sélection. Même si la compétition pour le Ballon d’Or reste rude, figurer parmi les 30 meilleurs joueurs du monde est déjà une consécration.