Bénin : 5 ans de prison pour deux hommes impliqués dans plusieurs vols à Zinvié

La Police républicaine de Zinvié a mis fin aux agissements de deux individus déjà connus de la justice. Interpellés en juin 2025 après le vol d’une motocyclette dans un lieu sécurisé, ils ont été jugés et condamnés le jeudi 21 août par le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Selon les faits, les deux hommes avaient dérobé de nuit une moto appartenant à un agent de police.

Les enquêtes ouvertes par le commissariat de l’arrondissement de Zinvié ont rapidement permis de les identifier. Les investigations ont également révélé leur implication dans d’autres délits, notamment l’arrachage d’un sac contenant 110 000 francs CFA et d’un téléphone portable dans une boutique. Les objets volés ont pu être récupérés grâce aux diligences des enquêteurs.

Présentés devant le juge, les prévenus ont reconnu les faits et sollicité la clémence de la cour. Le tribunal a cependant retenu la gravité des infractions et la récidive des accusés. La sanction est tombée : cinq ans de prison ferme, 150 000 francs CFA d’amende et l’obligation de restituer la somme subtilisée à la victime. Déjà placés en détention préventive depuis trois semaines, les deux hommes poursuivront leur peine derrière les barreaux. Ils disposent toutefois d’un délai légal de quinze jours pour interjeter appel.