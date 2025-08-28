Bénin : Après les dernières passe d’armes, le Br et l’Upr resserrent leurs liens

Photo Serge Boya

La scène politique béninoise a de nouveau été marquée, ces derniers jours, par les échanges entre le Bloc Républicain (BR) et l’Union Progressiste – Le Renouveau (UP-R). Alors que la décision de l’UP-R de suspendre provisoirement les adhésions en provenance du BR continue d’alimenter débats et incompréhensions, les deux partis ont tenu à afficher une volonté de dialogue et de coopération.

Le jeudi 28 août 2025, le président du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, a accueilli à Cotonou une délégation de l’UP-R conduite par son président, Joseph Djogbénou. Selon une note publiée sur la page officielle du BR, les échanges ont porté sur le renforcement des accords de partenariat liant les deux formations. La rencontre, décrite comme conviviale et constructive, s’est achevée sur une volonté commune de relever ensemble les défis à venir au sein de la mouvance présidentielle.

Une polémique autour des adhésions suspendues

Quelques jours plus tôt, le 25 août, l’UP-R avait publié une directive (n°46/HDP/UP-R/2025) annonçant la suspension temporaire des adhésions de responsables du BR. Dans ce document signé par son secrétaire général, Gérard Gbénonchi, le parti justifiait sa décision par la nécessité de préserver la discipline, d’assurer la stabilité de la majorité et d’éviter tout déséquilibre interne à l’approche des échéances électorales.

Cette mesure a été diversement interprétée dans l’opinion publique. Certains y ont vu une stratégie pour contenir l’arrivée massive de responsables politiques venus du BR, tandis que d’autres l’ont perçue comme une volonté de verrouiller l’espace interne à l’UP-R.

La réplique du Bloc Républicain

Au sein du BR, la réaction ne s’est pas fait attendre. Bertin Koovi, cadre influent du parti, a dénoncé ce qu’il qualifie de « mise en scène », estimant que la communication de l’UP-R donne l’image d’un BR vidé de ses forces au profit de son allié. Selon lui, la réalité est toute autre : « Ce sont plutôt des militants de l’UP-R qui quittent leur formation pour rejoindre Les Démocrates (LD) », a-t-il soutenu, citant notamment les cas de Kandi et de Banikoara.

L’homme politique appelle par ailleurs à plus de retenue et à une meilleure cohésion au sein de la mouvance présidentielle. Pour lui, l’UP-R devrait se concentrer sur le soutien à la vision du chef de l’État, Patrice Talon, plutôt que de chercher à s’imposer comme l’alternative unique pour la succession.