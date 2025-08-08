Bénin : Celtiis et la FBF scellent un partenariat historique pour le football

La Fédération Béninoise de Football (FBF) et l’opérateur de téléphonie mobile Celtiis Bénin ont franchi, ce jeudi 7 août 2025, une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique. Lors d’une cérémonie officielle à Cotonou, Celtiis a remis un premier lot de chèques d’une valeur totale de 280 millions FCFA à la FBF, aux clubs de la Celtiis Ligue Pro et aux équipes nationales. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un engagement quinquennal de 1,5 milliard FCFA, signé en décembre 2024.

En présence des présidents de clubs, de membres du comité exécutif de la FBF et de plusieurs partenaires du monde sportif, le Directeur général de la SBIN SA et de Celtiis Bénin, Omar Gueye Ndiaye, a souligné la portée de ce geste.

« Ce n’est pas seulement un soutien financier, c’est la traduction concrète de notre engagement à faire rayonner le football béninois sur le continent », a-t-il déclaré.

Selon lui, un football solide repose sur des clubs bien structurés, des infrastructures adaptées et un appui constant aux acteurs du terrain. Le partenariat avec la FBF vise donc à soutenir les clubs professionnels, accompagner les équipes nationales, améliorer les infrastructures, dynamiser le football féminin et renforcer la professionnalisation du secteur.

« Celtiis 100% Foot » : une marque dédiée au sport

Au-delà du sponsoring, Celtiis a annoncé le lancement de « Celtiis 100% Foot », une identité de marque exclusivement consacrée au football. Celle-ci sera déclinée à travers des contenus exclusifs, des émissions sportives en partenariat avec des télévisions locales et une forte présence dans les stades. Pour la saison 2025-2026, l’opérateur prévoit un renforcement du branding dans les enceintes sportives, toutes divisions confondues, ainsi qu’une visibilité accrue lors des compétitions internationales, notamment la CAN 2025 au Maroc. « Nous voulons créer un lien fort avec les supporters, être visibles dans les moments décisifs et accompagner les Guépards dans toutes leurs échéances », a affirmé Omar Gueye Ndiaye.

Un soutien salué par la FBF

Francis Koto Gbian, premier vice-président de la FBF, a salué la régularité et la constance de Celtiis dans le respect de ses engagements. « Après la signature du partenariat, nous avons travaillé sans relâche pour que ce jour arrive. C’est un appui conséquent qui doit être utilisé avec rigueur et transparence », a-t-il insisté.

Il a également remercié les présidents de clubs pour leur implication, rappelant que ce partenariat doit se traduire par des résultats concrets sur le terrain.

Marc-André Loko, président du Conseil d’administration de Celtiis, a insisté sur le caractère national du projet. « C’est un engagement porté à 100 % par l’État béninois, à travers la SBIN SA. Il incarne la volonté du gouvernement de bâtir un sport plus structuré et performant », a-t-il expliqué.

Plus qu’un partenariat, une vision à long terme

Pour Celtiis, cet engagement ne se limite pas à une visibilité commerciale. Il s’agit de bâtir un écosystème durable dans lequel les clubs, les joueurs, les supporters et les institutions tirent un bénéfice commun. « Peu d’opérateurs locaux s’engagent aussi massivement dans le sport. Nous le faisons car nous croyons au potentiel du football béninois », a déclaré Omar Gueye Ndiaye. En plus du soutien financier, l’opérateur met à disposition ses solutions technologiques, telles que Celtiis Cash, afin de faciliter la gestion des transactions pour les clubs et les joueurs.

Le président du Conseil d’administration de Celtiis a rappelé que ce partenariat s’inscrit dans la vision du président de la République, Patrice Talon, visant à hisser le sport béninois à un niveau de performance internationale. « Nous voulons que cet accompagnement nous mène vers de grandes compétitions, et pourquoi pas vers une qualification en Coupe du Monde », a renchéri Francis Koto Gbian.

Une répartition ciblée des fonds

La remise des chèques s’est faite selon une répartition bien définie :

Une part destinée aux clubs professionnels (Ligue 1, Ligue 2 et championnat féminin) ;

Un montant alloué à la Fédération Béninoise de Football ;

Une contribution en faveur des équipes nationales masculines et féminines A.

Cette structuration vise à soutenir de manière équilibrée toutes les composantes du football national.

Des perspectives ambitieuses

Pour les prochaines saisons, Celtiis entend intensifier ses actions en matière de communication et d’animations dans les stades. L’objectif est de faire de « Celtiis 100% Foot » une référence dans l’univers sportif béninois, et d’inciter d’autres entreprises locales à investir dans le sport. « Le football béninois a besoin de l’engagement de tous. Nous espérons que notre démarche sera suivie par d’autres marques », a plaidé le Directeur général de Celtiis.

En signe de reconnaissance, la FBF a offert à Omar Gueye Ndiaye un maillot dédicacé par l’ensemble des joueurs des équipes nationales. En conclusion, tous les intervenants ont insisté sur la nécessité de gérer cet appui avec rigueur et transparence, afin qu’il se traduise par des progrès tangibles sur le terrain et dans la structuration du football béninois.