Bénin : Des conseillers communaux réclament un vote de défiance contre la maire de Toffo

Bibiane Adamazè - Maire de Toffo

La gestion de la commune de Toffo est au cœur de tensions. Plusieurs conseillers communaux ont adressé, mardi, une correspondance au préfet de l’Atlantique pour solliciter la convocation d’une session extraordinaire en vue d’organiser un vote de défiance contre la maire, Bibiane Soglo Adamazé.

Dans leur courrier, les élus signataires reprochent à la première autorité communale une « gestion solitaire » et pointent de « graves dysfonctionnements » dans la conduite des affaires locales. Selon eux, certaines décisions auraient été prises en violation du décret n°2022-321 du 1er juin 2022 fixant le cadre général des règlements intérieurs des conseils communaux.

Les griefs formulés portent également sur un « manque de transparence » dans la gestion municipale, ainsi que sur un « abus de pouvoir et d’autorité ». Les conseillers estiment que ces pratiques nuisent au bon fonctionnement de l’instance communale et affaiblissent la confiance au sein de l’équipe dirigeante. Affirmant qu’il est temps de « tourner la page », les signataires du courrier espèrent que la procédure de vote de défiance permettra d’aboutir à un changement à la tête de la commune.