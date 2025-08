Bénin : Forte participation des femmes aux élections présidentielles de 2026

Louis Vlavonou (Ph : SCOM Assemblée Nationale du Bénin)

Le président Louis Vlavonou et madame Garçia SANCHES de l’UIP échangent sur les actions identifiées. Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu en audience dans la journée du lundi 04 Août 2025, madame Garçia SANCHES, consultante sur les questions du genre auprès de l’Union Interparlementaire.

Les échanges entre les deux personnalités du milieu parlementaire ont porté sur l’engagement des femmes en politique dans un contexte où elles continuent d’assumer leur rôle de mère et d’épouse. Une occasion pour elle après la mission de facilitation des membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin, de faire le point avec la première autorité du Parlement béninois concernant le renforcement de l’égalité des sexes dans la vie politique. Des moments d’échange convivial ayant permis d’aborder les détails de ce qu’on pourrait appeler le bilan des actes sommaires mais significatifs et l’annonce des priorités dans un futur proche. Elles portent sur le renforcement des capacités des députées membres du Caucus des femmes parlementaires en ce qui concernent la communication et les plaidoyers pour les outiller à mieux affronter les prochaines joutes électorales au Bénin.

Dans ces priorités, s’est aussi inscrite la campagne pour sensibiliser les femmes à une large adhésion concernant la décision de jouer leur carte pour une participation remarquée au grand rendez-vous électoral de 2026 surtout la présidentielle. Une initiative en préparation à l’échelle nationale sous le contrôle du caucus des femmes parlementaires du Bénin grâce au soutien de l’Union Interparlementaire. Autant d’actions qui militent pour une émancipation de la femme et saluées par le président Vlavonou dans son élan de jouer la bonne carte pour le respect des droits de la femme à travers les belles actions.