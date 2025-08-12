Bénin : Il refuse d’abandonner ses activités de cybercriminalité et se fait arrêter

Image : DR

Le Centre national d’investigation numérique (CNIN) a procédé à l’arrestation de Geoffroy Fridich, créateur de contenu sur TikTok, pour des faits présumés de cybercriminalité. L’opération intervient à la suite de vidéos devenues virales dans lesquelles l’intéressé affirmait ne craindre aucune autorité et refusait de mettre fin à ses activités illégales.

Selon les enquêteurs, l’interpellation s’appuie sur des éléments établissant l’implication de Geoffroy Fridich dans des actes répréhensibles commis via internet. Sa mise en cause survient dans le prolongement d’une affaire médiatisée, liée à la vidéo d’un autre influenceur, Florent Mahougnon, récemment condamné pour des faits similaires. Dans cette séquence, Geoffroy Fridich revendiquait ouvertement ses agissements illicites et réitérait son refus d’y mettre un terme.

Publicité

Les vérifications menées par le CNIN ont confirmé que ses propos n’étaient pas de simples déclarations provocatrices, mais correspondaient à des actes constitutifs d’infractions. L’intéressé doit être prochainement présenté à la justice pour répondre des charges retenues.

Le précédent Florent Mahougnon

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a récemment statué dans le dossier impliquant Florent Mahougnon Mèkponou. L’influenceur béninois a été condamné à deux ans de prison assortis de sursis et à une amende de deux millions de francs CFA.

Ouverte en juillet 2024, l’affaire portait sur des faits d’escroquerie et de harcèlement en ligne. Jugé par défaut en raison de son absence à l’audience, Florent Mahougnon a également vu son ordinateur confisqué, celui-ci ayant servi à commettre les infractions. Les autres biens saisis au cours de la procédure doivent toutefois lui être restitués.