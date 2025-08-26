Bénin : Il vole une moto Haojue, un lampadaire solaire et se fait prendre

Photo Présidence du Bénin

Deux opérations de police menées entre le 23 et le 25 août 2025 dans l’arrondissement d’Alédjo, commune de Bassila, ont permis d’interpeller un cambrioleur et de mettre la main sur plusieurs motos volées selon la police. La première intervention s’est déroulée dans la nuit du 23 août. En patrouille, une équipe de police a surpris un individu circulant avec une motocyclette de marque Haojue Xpress et un lampadaire solaire.

À la vue des forces de l’ordre, le suspect a tenté de s’enfuir mais a rapidement été maîtrisé. Interrogé sur place, il a reconnu avoir cambriolé le domicile d’un particulier pour s’emparer de la moto, avant de dérober le lampadaire solaire chez un autre habitant du quartier. Le lendemain, 24 août, les agents ont été alertés par un habitant de Kpindi dont la moto Bajaj, garée dans sa cour, avait disparu. Les investigations ont conduit les policiers au village d’Idola, dans la concession d’un revendeur de motos d’occasion connu de la zone.

Une perquisition a permis de découvrir deux motocyclettes dissimulées dans sa chambre et une autre dans la cour. La victime a immédiatement identifié la sienne parmi les engins retrouvés. Plusieurs objets d’origine douteuse ont également été saisis. Le suspect, quant à lui, a pris la fuite et reste activement recherché. Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l’ampleur du réseau et de possibles complicités.