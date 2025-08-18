Bénin : La police bloque un convoi de faux médicaments à Tchikandou

Un véhicule de la police républicaine

Dans la nuit du 12 au 13 août 2025, aux environs de 4 heures du matin, une équipe du commissariat frontalier de Tchikandou, dans le département du Borgou, a intercepté un convoi de six motocyclettes lourdement chargées de marchandises prohibées, parmi lesquelles une importante quantité de faux médicaments. L’information a en effet été rapportée sur les plateformes digitales de la police républicaine.

Face au dispositif déployé par les forces de l’ordre, les conducteurs ont pris la fuite, abandonnant leurs engins et leur cargaison. L’inventaire réalisé sur place a permis de saisir 176,5 kilogrammes de produits vétérinaires non autorisés, 400,9 kilogrammes de produits pharmaceutiques contrefaits, quarante solutions injectables, des cartons de médicaments tels que le Diclofénac et l’Analgin, ainsi que divers produits cosmétiques et issus de la pharmacopée traditionnelle.

La cargaison comprenait également des vêtements et accessoires de mode, du matériel électronique (lampes torches, lecteurs Bluetooth, panneaux solaires), des fournitures scolaires et des articles de première nécessité. Conformément aux instructions du Directeur départemental de la Police républicaine du Borgou, les produits saisis et les motocyclettes ont été placés sous scellés. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les propriétaires et de démanteler les réseaux de contrebande impliqués.