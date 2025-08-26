Bénin : La police stoppe un réseau de voleurs de bétail à Zè

Un véhicule de la police républicaine

Une opération menée par le commissariat de Zè a permis de mettre fin aux activités d’un groupe organisé qui écoulait régulièrement du petit bétail volé dans la commune. Selon les informations rapportées par la Police sur sa page Facebook, l’intervention a eu lieu tôt le matin du samedi 23 août 2025, aux abords du marché à bétail. Alors qu’ils patrouillaient dans la zone, les policiers ont repéré deux hommes transportant des moutons.

À la vue des forces de l’ordre, les suspects ont pris la fuite et trouvé refuge dans une maison voisine. Exploitant rapidement des informations recueillies, les agents se sont rendus sur place. L’un des fuyards a réussi à disparaître, abandonnant toutefois une motocyclette Haojue 110-S, dont la provenance reste suspecte. En poursuivant leurs investigations, les policiers se sont dirigés vers le domicile d’un autre malfaiteur actuellement détenu à la prison civile de Calavi.

Sur les lieux, deux complices ont été surpris en flagrant délit : ils tentaient de brûler quatre moutons, tous en gestation. La fouille de la maison a révélé un véritable arsenal destiné à l’abattage et au dépeçage d’animaux : couteaux, machettes, hache, pneus usagés, tonneaux et une pelle. Les agents ont également découvert cinq chèvres vivantes ainsi que divers objets, dont une lampe solaire et plusieurs régimes de palme. Parmi les animaux saisis, une habitante de Zè Wedji a reconnu six moutons volés la veille dans sa bergerie. Son témoignage a confirmé l’ampleur des vols commis par ce réseau.