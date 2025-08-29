Bénin : La transhumance entre l’UPR et le BR désormais interdite

Photo Serge Boya

L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc Républicain (BR) ont affiché une volonté commune de consolider leur coopération politique. Les deux principales formations de la mouvance présidentielle ont publié, jeudi 28 août 2025, un communiqué conjoint à l’issue d’une rencontre tenue au siège national du BR à Cotonou.

Réunis autour de la Haute Direction Politique de l’UP-R et du Secrétariat exécutif du Bureau exécutif national du BR, les responsables des deux partis ont insisté sur la nécessité de préserver l’harmonie et la stabilité au sein de la majorité présidentielle. Dans leur déclaration, ils réaffirment leur engagement à renforcer leur partenariat stratégique. L’objectif affiché est de « relever conjointement les défis » auxquels la mouvance est confrontée, notamment dans la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement.

Publicité

Une décision forte est ressortie de la rencontre : la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de tout mouvement de transhumance politique impliquant des élus ou des responsables stratégiques de l’un ou l’autre camp. Cette mesure, précisent-ils, ne pourra connaître d’exception qu’avec « l’accord exprès des instances compétentes des partis concernés ». Les deux formations préviennent par ailleurs que tout manquement à cette disposition sera perçu comme une atteinte à la discipline collective et entraînera des sanctions conformément aux textes internes.