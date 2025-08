Bac 2025 au Bénin : Le maire de Parakou offre une moto au major

Ford Kossi Germain Tohouenou. Photo : DR

La salle de cérémonie de l’établissement Academia de Parakou a vibré, ce lundi 4 août 2025, au rythme d’une reconnaissance rare en milieu scolaire. Le maire de la ville, Inoussa Zimé Chabi, a personnellement honoré Ford Germain Tohouénou, major national au Baccalauréat 2025 avec une moyenne exceptionnelle de 18,66, en lui offrant une moto neuve. Ce geste hautement symbolique vise à célébrer l’excellence et encourager la jeunesse à persévérer dans la voie de la réussite.

Organisée par le complexe Academia, cette cérémonie solennelle a rassemblé les autorités municipales, des représentants du gouvernement, les responsables de l’établissement, des enseignants, des parents d’élèves et de nombreux invités venus saluer un parcours scolaire remarquable. Dans une atmosphère marquée par la fierté et l’émotion, le maire a pris la parole pour féliciter le lauréat et rappeler l’engagement de la municipalité en faveur de l’éducation.

« Cette distinction nationale n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’un travail acharné, d’une discipline rigoureuse et du soutien indéfectible de vos enseignants et parents », a déclaré Inoussa Zimé Chabi. Il a ensuite précisé : « Cette moto que je t’offre aujourd’hui symbolise ma volonté inébranlable à soutenir l’excellence scolaire, en tant que parent d’élève mais aussi en tant que premier citoyen de cette commune. »

La reconnaissance ne s’est pas arrêtée à ce geste municipal. Représentant le gouvernement à cette cérémonie, le Ministre Conseiller à la Défense et à la Sécurité a salué « un exploit remarquable qui honore tout notre pays ». Il a souligné que cette réussite est le signe d’un potentiel considérable chez la jeunesse béninoise. En guise de récompense, il a remis un ordinateur portable au major national et a offert des téléphones portables aux enseignants des disciplines dans lesquelles le candidat a excellé.

Deux autres lauréats ayant obtenu des moyennes de 17,68 et 17,04 ont également été récompensés. Le Directeur Administratif de l’établissement, M. Assouma Moussa, a pour sa part mis en avant la qualité de l’enseignement dispensé au sein de l’école Academia, saluant la performance collective des élèves. Il a souligné que les résultats de cette année renforcent la crédibilité et l’ambition de l’établissement, tant sur le plan national qu’international.