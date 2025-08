Bénin : Le Maire Luc Atrokpo célèbre les anciens boxeurs Georges Bocco et Nazaire Padonou

Le 65e anniversaire de l’indépendance du Bénin a été marqué à Cotonou par une soirée de reconnaissance. Le maire Luc Sètondji Atrokpo a profité de l’occasion pour rendre un hommage appuyé à des figures emblématiques du sport national, longtemps restées dans l’oubli.

Dans la soirée du vendredi 1er août 2025, la mairie de Cotonou a organisé un dîner d’honneur à l’intention des forces vives de la commune, à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Bénin. L’événement, voulu festif et symbolique, s’est tenu en présence du conseil communal, des chefs d’arrondissements, des chefs quartiers, du préfet du Littoral Alain Orounla, ainsi que de plusieurs invités spéciaux.

Au-delà du cadre commémoratif, cette soirée fut l’occasion pour le maire Luc Sètondji Atrokpo d’exprimer sa reconnaissance à l’égard de figures sportives nationales ayant contribué à l’image du Bénin au-delà des frontières. Deux anciens champions de boxe, Georges Bocco, surnommé « le roi du K.O », et Nazaire Padonou, alias « le tigre des rings », ont été mis à l’honneur. Un hommage posthume a également été rendu à Aristide Sagbo, plus connu sous le pseudonyme « Sowéto ».

« Célébrons nos gloires pendant qu’ils vivent »

Dans une intervention empreinte d’émotion et de lucidité, le maire de Cotonou a appelé à une reconnaissance immédiate des héros nationaux : « Ce que je fais, vous le faites, toutes et tous. Le gouvernement fait déjà beaucoup pour les artistes ; à notre niveau, nous sommes également capables de faire le minimum. Mais certains finissent de manière très difficile. (…) Je vous invite juste à les soutenir pendant qu’ils sont encore vivants. Les gloires après la mort, ce n’est plus important. »

Concrètement, Georges Bocco et Nazaire Padonou ont chacun reçu une moto et un compte bancaire alimenté à hauteur de 500 000 francs CFA. À cette somme, se sont ajoutés des dons spontanés de personnalités présentes, notamment le député Orden Aladatin et un autre bienfaiteur anonyme. Au total, chaque lauréat est reparti avec un soutien financier de 1 250 000 francs CFA.

Un palmarès hors du commun

Né le 17 mai 1963, Georges Bocco a marqué l'histoire de la boxe béninoise. Démarrant sa carrière professionnelle en 1984, il a engrangé 50 combats, dont 48 victoires par K.O. et seulement deux défaites. Onze fois champion d'Afrique dans la catégorie des moins de 72 kg, il a également représenté le Bénin aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Nazaire Padonou, de son côté, affiche un parcours tout aussi impressionnant avec 29 combats, dont 25 victoires. Sept fois champion d'Afrique, il s'est illustré comme un redoutable adversaire sur les rings africains. La municipalité de Cotonou rappelle avec force que la mémoire sportive mérite d'être entretenue au présent.