Bénin : Legend Beatz met fin à sa collaboration avec le jeune artiste Djecomon

Le label béninois LEGEND BEATZ EMPIRE a officiellement annoncé, ce 4 août 2025, la fin de sa collaboration avec l’artiste Djecomon, une figure montante de la scène musicale nationale. Dans un communiqué au ton ferme publié sur les réseaux sociaux, la maison de production se désolidarise des récentes actions de l’artiste et met un terme à leur partenariat, invoquant de « graves manquements à l’éthique » qui encadre ses engagements professionnels.

Révélé au grand public pour son parcours hors du commun – celui d’un ancien enfant des rues devenu célébrité grâce à la musique – Djecomon a vu son destin basculer après sa rencontre avec Legend Beatz. Le label, qui l’a pris sous son aile, a contribué à faire émerger son talent tout en lui offrant un cadre structurant. Mais cette aventure, aussi inspirante qu’elle ait été, prend désormais fin dans un climat de tension.

Publicité

Selon le communiqué publié par LEGEND BEATZ EMPIRE, l’artiste aurait multiplié les écarts de conduite ces derniers mois : sorties nocturnes incontrôlées, prestations non autorisées, et comportements jugés incompatibles avec les valeurs de la maison de production. « Malgré les multiples efforts du staff pour le ramener à l’ordre, il devient incontrôlable », précise le label, qui dit ne plus pouvoir assumer la responsabilité de ses actes.

En rompant publiquement les liens avec Djecomon, LEGEND BEATZ EMPIRE entend également mettre fin à toute confusion dans l’opinion. « Nous ne sommes liés ni de près ni de loin à toutes ses dernières sorties », insiste la structure, soucieuse de préserver son image et son engagement dans la promotion de la culture béninoise.