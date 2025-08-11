Bénin : Les accusations de Janvier Yahouédéou contre la gouvernance Boni Yayi

Photo : DR

Sur le plateau de l’émission Info Hebdo du samedi 9 août 2025 sur Esae TV, le ministre coordonnateur du collège des ministres conseillers du président Patrice Talon, Janvier Yahouédéou, est longuement revenu sur la gouvernance passée de Boni Yayi. Entre révélations, anecdotes personnelles et accusations directes, il a affirmé avoir failli envoyer l’ancien chef de l’État en prison en 2010 et soutient que, si Patrice Talon devait engager une lutte totale contre la corruption, Boni Yayi serait derrière les barreaux.

« J’ai failli envoyer Boni Yayi en prison ». L’ancien député raconte qu’en 2010, alors qu’il siégeait au Parlement, il avait initié une procédure judiciaire visant Boni Yayi. « J’avais réussi à obtenir 49 signatures. Il me fallait juste 52 », affirme-t-il, précisant que la démarche avait été engagée en fin de mandat, peu avant les élections de 2011. Selon lui, cette initiative a coûté cher politiquement à certains collègues. « Tous ceux qui ont signé, la majorité est tombée, dont Samou Adambi. », a-t-il affirmé.

L’élément déclencheur, dit-il, fut le « pillage de l’économie nationale » à travers plusieurs dossiers, notamment le dossier Cen-Sad. « 70 milliards de francs CFA siphonnés », dénonce Yahouédéou. Il évoque des achats surfacturés, comme « une paire de gants à 90 000 francs, des imperméables à 400 000 francs » et la cession de « parcelles en bordure de mer à 1 875 francs aux copains ».

À cela s’ajoute le scandale ICC Services, estimé par lui à « environ 200 milliards siphonnés », qui aurait aggravé la pauvreté. « Les Béninois avaient du mal à avoir un repas par jour au temps de Yayi », rappelle-t-il. Pour lui, « le vrai siphonnage, c’est sous Yayi ». Janvier Yahouédéou estime que la corruption sous Boni Yayi a été massive et systémique. Il cite le siège de l’Assemblée nationale, projet de 25 milliards « partis en fumée » sans appels d’offres et confié aux proches du pouvoir.

Les routes construites sous Yayi ne trouvent pas non plus grâce à ses yeux. Il prend pour exemple la route Kpédékpo–Ouinhi menant vers Porto-Novo. Inaugurée en grande pompe, elle se serait dégradée au bout d’un an « parce que l’épaisseur du goudron était trop faible », entraînant selon lui un gaspillage de milliards. Il rappelle également le dossier Maria Gléta, où « 45 milliards ont été dépensés pour de vieux moteurs d’avion de la Première Guerre mondiale », toujours visibles sur le site. Quant au nouveau siège de l’Assemblée nationale, détruit finalement, il affirme qu’il aurait dû être conservé comme « musée de la honte, alias musée de la corruption », avec les noms des responsables affichés pour que « les petits-fils viennent voir qui sont les auteurs de leur misère ».

Sa rupture avec Yayi

Initialement membre de la mouvance présidentielle de Boni Yayi, Yahouédéou explique que ses doutes ont commencé en 2008, après les propos du député Issa Salifou lors d’un congrès à Bohicon, affirmant que les fonds issus de l’affaire des véhicules d’occasion n’étaient pas budgétisés et que le président possédait des coffres-forts « dans sa voiture, sa maison et son bureau ».

« Ce jour-là, j’ai dit que je ferai mes enquêtes, et si ce que j’entends est vrai, je quitte Yayi », se souvient-il. Ses investigations personnelles, financées de sa poche et menées jusqu’à l’étranger l’auraient conduit à découvrir des factures authentiques montrant, par exemple, que des tracteurs achetés à un peu plus d’un million de francs étaient déclarés à dix ou douze millions, et tombaient en panne en moins de trois mois.

Sous Talon, ils ne peuvent plus voler

Pour Yahouédéou, la différence entre les régimes Yayi et Talon réside dans le système. « Certains qui ont pillé le pays sous Yayi se sont retrouvés avec le président Patrice Talon, mais ils ne peuvent plus voler », affirme-t-il. Il ajoute : « Si le président Talon devait trop poursuivre, Boni Yayi se retrouverait en prison. ». Enfin, il conclut en soulignant que les plaintes sur le coût de la vie ne sont pas nouvelles. « Ce n’est pas au temps de Patrice Talon qu’on se plaint du panier de la ménagère. C’est depuis Boni Yayi, et c’était pire », laisse-t-il entendre.