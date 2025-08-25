Bénin : l’UP-R gèle provisoirement les adhésions provenant du BR

Dans une directive datée du 25 août 2025, la Haute Direction Politique (HDP) de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a annoncé la suspension provisoire des adhésions en provenance du Bloc Républicain (BR). Cette décision vise, selon le communiqué, à préserver la discipline de la mouvance présidentielle, la stabilité de la majorité et le respect des équilibres internes à l’approche des échéances électorales.

La directive n°46/HDP/UP-R/2025, signée par le Secrétaire Général Gérard Gbenonchi, stipule que « toute adhésion de membre exerçant un mandat électif ou assumant une fonction prépondérante au sein des instances dirigeantes du Bloc Républicain (BR) vers l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) » est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

La HDP précise que cette mesure entre immédiatement en vigueur et doit être notifiée à toutes les structures concernées pour exécution sans délai. Le communiqué a été rendu public à Cotonou, le 25 août 2025, et porte la signature et le sceau officiels de la Haute Direction Politique de l'UP le Renouveau. Lire ci-dessous la directive.