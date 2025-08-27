Bénin : « L’Upr se vide au profit de LD », selon Bertin Koovi

Photo DR

L’annonce de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) sur la suspension des adhésions en provenance du Bloc Républicain (BR) continue de susciter des réactions. Dans un communiqué en date du 25 août 2025, le membre du BR, Bertin Koovi, a tenu à apporter une mise au point, estimant que la décision de l’UP-R véhicule une image trompeuse de son parti.

La Haute Direction Politique (HDP) de l’UP-R avait publié une directive (n°46/HDP/UP-R/2025), signée par son secrétaire général Gérard Gbenonchi, suspendant provisoirement l’adhésion de tout élu ou dirigeant du BR. L’objectif affiché : préserver la discipline au sein de la mouvance présidentielle, garantir la stabilité de la majorité et maintenir les équilibres internes à l’approche des prochaines échéances électorales. Cette décision, largement commentée dans l’opinion, a été interprétée par certains comme une volonté de contenir un flux important de responsables du BR vers l’UP-R.

Publicité

Bertin Koovi dénonce une « mise en scène »

Dans sa réaction, Bertin Koovi conteste cette lecture. « Une telle communication laisse croire que les élus du BR quittent massivement leur parti pour rejoindre l’UPR et qu’il fallait ainsi arrêter une saignée. Or, c’est de l’UPR que les militants élus quittent pour LD », affirme-t-il.

Pour étayer ses propos, il cite les cas de Kandi et de Banikoara, qu’il présente comme des exemples de départs notables de l’UP-R vers le parti Les Démocrates (LD). Selon lui, « la psychologie du texte laisse entendre aux populations que le BR se vide au profit de l’UPR. Or, c’est l’UPR qui se vide au profit de LD ».

Un appel à plus de cohésion dans la mouvance

Au-delà de la polémique, l’acteur politique appelle l’UP-R à faire preuve de retenue. Il critique la propension du parti à « claironner sa propre candidature auprès des populations », une attitude qu’il juge contraire à l’esprit de la mouvance présidentielle.

« La position la plus responsable pour l’UPR serait d’annoncer publiquement sa disponibilité à soutenir quiconque aura été désigné par le président Patrice Talon pour poursuivre l’œuvre de continuité et de développement engagé, si lui-même n’est pas candidat », recommande Bertin Koovi. Pour le membre du Bloc Républicain, la priorité doit rester l’unité et la consolidation de la majorité autour de la vision du chef de l’État.