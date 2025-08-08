Bénin : parrainages et quitus fiscal, l’opposition exige des réponses rapides

Photo archives : DR

Réunie en conférence de presse le jeudi 7 août 2025 au siège du parti Les Démocrates, à Cotonou, le Cadre de concertation des forces politiques de l’opposition a exprimé ses inquiétudes sur le calendrier préparatoire des élections générales de 2026. Par la voix d’Expérience Tèbè, l’un de ses coordonnateurs, l’opposition a alerté sur plusieurs points qu’elle juge préoccupants pour la sérénité du processus électoral.

Le Cadre a dénoncé le report, sans date de remplacement annoncée, de la distribution des fiches de parrainage initialement prévue par la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour le 25 juillet 2025.

« Ce report, sans nouvelle date connue à ce jour, met les partis en difficulté. Il est impératif que les formulaires soient remis avant le 25 août 2025 », a déclaré M. Tèbè. Selon l’opposition, cette incertitude pourrait compromettre la préparation des candidatures.

Quitus fiscal : une ouverture de plateforme attendue

Autre sujet de préoccupation : l’accès au quitus fiscal, document obligatoire dans les dossiers de candidature. L’opposition réclame l’ouverture immédiate de la plateforme dédiée par la Direction générale des impôts (DGI). « Tout retard dans ce domaine crée des encombrements de dernière minute qui sont préjudiciables à la sérénité dans l’obtention de ce document », a averti le Cadre.

Tout en relevant ces manquements, l’opposition a salué l’initiative de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) qui a mis en place un dispositif numérique pour permettre aux électeurs de vérifier et modifier leur centre de vote. Elle demande toutefois l’extension de ce service aux 546 arrondissements du pays.

Le Cadre a également pris acte de la finalisation de l’audit du fichier électoral par des experts indépendants, tout en réservant ses commentaires sur les conclusions jusqu’à la publication du rapport final.

La Cena avait déjà tenté de rassurer

Rappelons que cette sortie médiatique intervient dans un contexte où, la Céna avait tenté de rassurer les acteurs politiques lors d’une récente rencontre. Critiquée pour un prétendu non-respect du calendrier électoral, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a clarifié sa position. Elle affirme être rigoureusement dans les délais légaux et distingue son chronogramme interne du calendrier électoral prévu par la loi. Selon Boucary Abou Soulé Adam, directeur général des élections, les accusations formulées en juillet dernier relèvent d’une mauvaise compréhension du processus.

« À ce jour, la Cena déroule normalement son chronogramme des élections. La dixième activité concerne la “Publication du calendrier de l’élection du duo président et vice-président de la République”, prévue entre le 11 et le 18 août 2025. Nous sommes le 6 août. Le calendrier électoral n’a donc pas encore été publié », a-t-il précisé. Il s’est dit étonné des critiques émises en juillet sur le non-respect d’un calendrier « encore en gestation ». « Je ne sais d’où vient cette imagination », a-t-il ajouté, insistant sur la distinction fondamentale entre calendrier électoral et chronogramme. Le premier est encadré par le décret n°2020-563 du 25 novembre 2020, tandis que le second relève d’un outil de gestion interne à la Cena.