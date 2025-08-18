Bénin : Plusieurs conseillers communaux UP-R et FCBE rejoignent le parti Les Démocrates

Logo du parti "Les Démocrates"

Le paysage politique du département de l’Alibori a connu un bouleversement majeur ce dimanche 17 août 2025. Un rassemblement historique à Kandi a été le théâtre d’une série de démissions spectaculaires de la part de plusieurs cadres et élus locaux, qui ont annoncé leur ralliement au parti Les Démocrates (LD). Ce mouvement marque un tournant significatif pour la politique régionale et nationale.

Dans le rang des démissionnaires, des figures de proue des partis UP-R et FCBE. Le coup le plus retentissant est sans doute le départ du premier adjoint au maire de Kandi, accompagné de quatre chefs d’arrondissement (CA). Il s’agit du chef d’arrondissement de Kandi 3 (arrondissement central), d’Angaradebou, de Sam et de Donwari. Ces départs de hauts responsables locaux témoignent d’une profonde transformation des allégeances politiques dans la région. À ces ralliements de poids s’ajoute l’adhésion de quatre conseillers communaux, renforçant ainsi la position du parti Les Démocrates sur l’échiquier local. Une telle vague d’adhésions vers un même parti est une première dans cette région et souligne le renforcement de l’influence de LD.

Publicité

Ces ralliements successifs ne sont pas anodins. Ils traduisent une recomposition politique en cours dans l’Alibori, une région stratégique du nord du Bénin. Le parti Les Démocrates, en accueillant ces élus locaux, consolide de manière remarquable sa présence et son assise dans le département. Ce gain d’influence pourrait avoir des répercussions importantes lors des prochaines échéances électorales. Ce mouvement laisse entrevoir un avenir politique où les cartes sont redistribuées, où les forces en présence se redessinent pour un Bénin « gagnant, démocratique et prospère ». L’Alibori pourrait bien être le fer de lance de ce nouveau chapitre politique pour le pays.