Bénin : Plusieurs individus condamnés pour fraude au péage d’Ekpè et d’Ahozon

Un vaste réseau de fraude au pesage des véhicules lourds, ayant coûté près de 1,49 milliard de FCFA à la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT), vient d’être démantelé. Selon Banouto qui a rapporté l’information, le tribunal correctionnel de Cotonou a condamné, jeudi 31 juillet 2025, plusieurs agents et un propriétaire de camion à de lourdes peines de prison et d’amendes.

Les investigations, menées sur six mois, ont mis au jour un système bien établi aux postes de pesage d’Ekpè et d’Ahozon. Les agents minoreraient volontairement le poids des camions, notamment en ne comptabilisant pas tous les essieux, afin de réduire les redevances dues. En contrepartie, ils percevaient des sommes allant jusqu’à 60 000 FCFA par tonnage minoré.

Dans un cas, un propriétaire de camion versait régulièrement 500 000 FCFA à certains agents pour bénéficier d’un allègement systématique du pesage. Des extractions téléphoniques ont confirmé l’existence de ces arrangements illicites.

Aveux partiels et dénégations

Deux des onze agents poursuivis ont reconnu les faits d’abus de fonctions, tandis que les neuf autres ont nié toute implication. Les opérateurs économiques impliqués n’ont pu être identifiés ni poursuivis.

Le juge a requalifié les faits en « abus de fonctions, complicité d’abus de fonction et blanchiment de capitaux ».

Cinq agents : 36 mois de prison ferme et 11 millions de FCFA d’amendes.

Un agent : 30 mois ferme et 3 millions de FCFA d’amende.

Un propriétaire de camion : 30 mois ferme et 20 millions de FCFA d’amende.

Deux agents : 50 mois ferme et 40 millions de FCFA d’amendes.

Deux agents : 12 mois ferme et 3 millions de FCFA d’amendes.

La Cour a également ordonné la confiscation de 990 000 FCFA saisis sur un agent et condamné solidairement les prévenus à verser 100 millions de FCFA de dommages et intérêts à la SIRAT. Les condamnés disposent de 15 jours pour faire appel.

