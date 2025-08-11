Bénin : Pour vol de tricycle et de bidons d’essence, plusieurs individus interpelés

Un véhicule de la police républicaine

Le commissariat de l’arrondissement de Ouassaho a mis la main, le week-end dernier, sur quatre individus soupçonnés d’association de malfaiteurs, vol aggravé et recel de biens volés. L’information a en effet été rapportée sur les canaux digitaux de la police Républicaine. L’affaire a débuté à la suite d’une plainte déposée par un habitant, victime du vol de son tricycle de marque Apsonic, contenant 25 bidons de 25 litres d’essence.

Les premières investigations ont permis de localiser le déchargement du véhicule dans une maison placée sous la surveillance d’un repris de justice, déjà connu pour de multiples antécédents. Une perquisition à son domicile a conduit à la découverte de 22 bidons d’essence présumés provenir du vol. Interrogé, l’homme a affirmé avoir accepté de les garder pour des amis. Après avoir tenté de se soustraire à la coopération avec les enquêteurs, il a finalement fourni des informations qui ont permis l’interpellation de trois autres complices présumés.

Publicité

La fouille de leurs téléphones portables a révélé des échanges détaillant des vols réussis ou manqués, ainsi que des documents falsifiés relatifs à l’achat de motos et de tricycles. Les éléments recueillis laissent penser à l’existence d’un réseau structuré, également impliqué dans des vols de bœufs dans la commune de Bohicon et la région d’Agonlin. Les suspects sont désormais aux mains de la police, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels autres membres de la bande et remonter l’ensemble de la filière.