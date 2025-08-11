Algérie – Maroc : ces graves accusations qui enveniment les tensions

Les relations déjà tendues entre le Maroc et l’Algérie risquent de se dégrader davantage après de nouvelles déclarations venues du camp sahraoui. Selon le média Bladi.net, Nafaâ Mustapha, haut responsable du Front Polisario, a tenu des propos virulents à l’encontre du royaume lors de la 13ᵉ université d’été des cadres du mouvement à Boumerdès, en Algérie.

D’après ses accusations, les services de renseignement marocains mèneraient des opérations visant à fragiliser l’ensemble du Maghreb, avec l’appui d’alliés extérieurs. Il affirme que ces actions se feraient en coordination avec Israël et incluraient des stratégies pour créer un climat de chaos et d’instabilité dans la région.

Nafaâ Mustapha reproche également au Maroc de poursuivre « l’occupation » des territoires sahraouis tout en portant atteinte aux droits des populations locales. À l’en croire, cette politique s’accompagnerait d’une utilisation intensive des médias et des réseaux sociaux pour propager rumeurs et messages destinés à affaiblir le moral des sahraouis.

Ces déclarations surviennent dans un contexte diplomatique particulièrement sensible. Rabat et Alger n’entretiennent plus de relations officielles depuis 2021, et la question du Sahara occidental reste l’un des principaux points de discorde. Pour de nombreux observateurs, la sortie de Nafaâ Mustapha risque d’alimenter un climat déjà électrique, à un moment où la communauté internationale tente de relancer les discussions sous l’égide de l’ONU.

Si le Maroc n’a pas encore officiellement réagi à ces propos, il est probable que leur écho dépasse le cercle des participants à cette rencontre, pour devenir un nouvel élément de friction dans un dossier qui pèse lourdement sur la stabilité régionale.