Bénin : Retour triomphal pour les jeunes athlètes béninois après les jeux scolaires africains

Benoît DATO, nouveau ministre des Sports. Photo : DR

Une vague de fierté nationale a déferlé sur l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou ce mercredi 6 août 2025. C’est là qu’une délégation de jeunes sportifs béninois, les ambassadeurs du sport scolaire, a été chaleureusement accueillie après un séjour mémorable en Algérie. Ils revenaient de la première édition des jeux scolaires africains, où ils ont brillamment défendu les couleurs nationales du 26 juillet au 5 août.

Accueillis par les plus hautes autorités sportives, les jeunes athlètes ont ensuite été conduits au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou pour une cérémonie officielle. Le comité national des supporters du Bénin y a mis l’ambiance, transformant l’événement en un vibrant hommage patriotique.

Le directeur général de l’office béninois du sport scolaire et universitaire (Obssu), Victor Soumon Lawin, a pris la parole pour exprimer sa gratitude au ministre des sports pour le soutien financier qui a rendu cette performance possible. Il a mis en avant la discipline et le sérieux des athlètes, soulignant que « le Bénin a été cité en exemple » tout au long de la compétition. Nos jeunes talents ont en effet remporté des médailles en athlétisme, escrime et handball. Fait remarquable, tous les athlètes d’athlétisme ont amélioré leurs performances personnelles.

Au nom de ses camarades, Fidélia Houého a tenu à remercier personnellement le Président Patrice Talon, le ministère des sports, l’Obssu et le comité national olympique et sportif béninois pour leur soutien indéfectible. « Nous avons porté fièrement les couleurs nationales et remporté des médailles. Notre ambition est d’aller encore plus loin », a-t-elle déclaré, suscitant une vague d’applaudissements.

Le ministre des sports, Benoît Dato, a salué avec enthousiasme la performance des jeunes sportifs. Il a insisté sur le fait que ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais celui d’une politique sportive réfléchie et d’un travail de fond, incluant la mise en place de classes sportives et un encadrement rigoureux. Le Ministre a encouragé les jeunes à maintenir le cap, en cultivant la discipline et la passion.

En reconnaissance de leurs efforts, le ministère a annoncé l’attribution de bourses mensuelles sur deux ans : 40 000 FCFA pour la championne du 800 mètres, Ruffine Sonon; 30 000 FCFA pour les médaillés d’argent en handball; et 25 000 FCFA pour les médaillés de bronze en escrime et lancer de javelot. Une initiative saluée par tous, qui témoigne de l’engagement des autorités à valoriser le mérite sportif et à encourager la relève.