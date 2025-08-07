Bénin : Suite à un différend foncier, un homme brûle sa sœur et sa mère

Un drame d’une rare violence s’est produit dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août 2025, dans la commune d’Adjohoun, département de l’Ouémé. Un jeune homme est activement recherché par la police, après avoir grièvement brûlé sa mère et sa sœur, décédées des suites de leurs blessures, selon L’Investigateur.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place par Bip Radio, le drame serait lié à un conflit autour de parcelles familiales. Le jeune homme, qui aurait traversé une période de troubles mentaux, a vu l’une des parcelles vendues pour financer ses soins. Une fois rétabli, il aurait tenté de vendre une autre portion du terrain, ce à quoi sa mère se serait opposée. C’est dans ce contexte tendu qu’il aurait prémédité son acte.

Dans la nuit de samedi à dimanche, alors que la mère et la fille dormaient, il se serait introduit dans leur chambre avec un bidon d’essence et une allumette. Il aurait aspergé la moustiquaire de sa mère avant d’y mettre le feu. Les deux femmes, grièvement brûlées, ont été évacuées vers un centre de santé, où elles ont succombé à leurs blessures. Le présumé auteur des faits a pris la fuite. Une enquête a été ouverte par la police pour le retrouver et établir les circonstances exactes de ce drame familial.