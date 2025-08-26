Bénin : Un jeune homme condamné à 2 ans de prison pour coups et blessures

Palais de justice (DR)

Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné, ce mardi 26 août 2025, un jeune homme à 24 mois de prison dont 18 mois fermes, assortis de six mois de sursis. Selon 24hauBénin, il devra également s’acquitter d’une amende de 100 000 FCFA. Le verdict a été rendu en audience de flagrant délit.

Le prévenu était poursuivi pour « coups et blessures volontaires » à la suite d’une altercation survenue sur la voie publique. Selon les faits présentés au tribunal, la victime aurait reproché au jeune homme d’avoir tenté de lui soutirer de l’argent dans sa poche. La dispute a dégénéré en bagarre, au cours de laquelle l’accusé a blessé la victime au ventre à l’aide d’une tôle tranchante. Au cours de l’instruction, l’auteur des faits a accepté de prendre en charge les frais médicaux liés aux soins de la victime.