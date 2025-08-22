Bénin : Un militaire devant la Criet pour dettes impayées

Un soldat des Forces armées béninoises est actuellement devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). A en croire Banouto, le parquet spécial le poursuit pour « désertion » et « abus de confiance » à la suite d’une série d’affaires de dettes contractées auprès d’institutions financières et même d’un collègue militaire.

Selon l’accusation, le prévenu avait obtenu un prêt de 4,25 millions de FCFA dans une institution de microfinance sans en honorer le remboursement à l’échéance. Convoqué par l’établissement, la notification a été déposée auprès de son service et remise à son supérieur hiérarchique en son absence. À son retour, le militaire a reçu la convocation, mais n’a plus rejoint son poste par la suite. Il a été retrouvé plus d’un mois plus tard grâce aux indications d’un de ses collègues, également victime de ses agissements.

Ce collègue, qui s’est constitué partie civile, affirme que l’accusé lui doit plus de 10 millions de FCFA. En mission à l’étranger, il lui aurait confié la gestion de sa ferme et la totalité de sa prime de mission afin de développer son projet d’élevage. À son retour, il a découvert que l’argent n’avait pas servi aux fins prévues et que son camarade avait disparu, rendant toute explication impossible.

À la barre, le militaire poursuivi a nié avoir déserté. Il a soutenu avoir obtenu une permission de son supérieur pour répondre à la convocation de l’institution financière. La Cour a donc décidé d’entendre le supérieur hiérarchique afin de vérifier ses affirmations. Sur les accusations de son collègue, il n’a reconnu qu’une dette de 1,1 million de FCFA sur les plus de 10 millions évoqués. L’audience se poursuit, la CRIET devant établir la part de responsabilité du militaire tant sur l’accusation de désertion que sur les faits d’abus de confiance.