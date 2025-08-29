Bénin : une mère et ses six enfants échappent à un incendie à Cocotomey (d’énormes dégâts)

La panique s’est emparée du quartier de Cocotomey, près du carrefour Aglouza, dans l’après-midi du jeudi 28 août 2025, lorsqu’un incendie s’est déclaré dans une maison en location. Selon BéninWebTV, à l’intérieur, une mère et ses six enfants ont été piégés par les flammes dans l’une des chambres de l’habitation. Après plusieurs minutes d’angoisse, ils ont finalement réussi à quitter les lieux sains et saufs, échappant de peu au pire.

Alertés par les cris, les riverains se sont mobilisés pour tenter de maîtriser l’incendie en attendant les sapeurs-pompiers. Mais la violence du feu a rapidement réduit leurs efforts à néant. À leur arrivée, les secours ont trouvé une chambre à coucher totalement consumée, laissant derrière elle des pertes matérielles importantes.

Les soldats du feu ont précisé que la cuisine, où se trouvait une bouteille de gaz, n’a pas été touchée, évitant ainsi une catastrophe plus grave. Pour l’heure, les causes exactes du sinistre demeurent inconnues. Si aucun décès ni blessé n’est à déplorer, la famille sinistrée se retrouve démunie après la destruction d’une grande partie de ses biens. La mère, visiblement sous le choc, devra désormais faire face aux conséquences de ce drame avec ses enfants.