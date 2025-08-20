Bénin : vers un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7 du poste frontalier à Sèmè-Kraké

Le poste frontalier de Sèmè-Kraké, à Sèmè-Podji, se prépare à franchir une nouvelle étape dans la facilitation des échanges sur le corridor Abidjan-Lagos. Les services et agences opérant sur ce site stratégique devraient bientôt fonctionner de manière harmonisée et ininterrompue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Mardi 19 août, une réunion de restitution s’est tenue sur la partie béninoise du poste frontalier, sous l’égide de l’Organisation du corridor Abidjan-Lagos (Ocal) et de la direction des Transports terrestres et aériens. Selon le quotidien de service public La Nation qui a relayé l’information, l’objectif : partager les conclusions de la mission de consultation menée en juin dernier et valider les prochaines étapes pour synchroniser les horaires des différents services.

Autour de la table figuraient la Douane, la Police, les Eaux, Forêts et Chasse, l’Unité d’intervention de Kraké, Bénin Control, le service phytosanitaire ainsi que les représentants des syndicats de transitaires, des transporteurs et des commissionnaires en douane agréés. Tous ont pris connaissance du rapport qui souligne l’hétérogénéité actuelle des horaires : si la Police, la Douane et la Brigade opèrent déjà en continu, d’autres services limitent encore leurs activités entre 8h et 18h, quand Bénin Control fonctionne jusqu’à 23h.

Pour Dr Hortense Mé, secrétaire exécutive de l’Ocal, l’harmonisation des horaires est « une condition essentielle pour fluidifier les échanges, réduire les délais et bâtir progressivement un service frontalier continu 24h/24 et 7j/7 ». Elle s’est dite confiante que cette réunion débouche sur une feuille de route concrète visant à faire de Sèmè-Kraké un modèle d’efficacité au service du commerce et des populations.

Dans le même sens, Joseph Ahissou, directeur des Transports terrestres et aériens, a insisté sur l’importance de la mesure pour le développement socio-économique des États membres de la Cedeao. Selon lui, la synchronisation des horaires permettra de réduire les temps d’attente, d’optimiser les flux de voyageurs et de marchandises et de renforcer la sécurité aux frontières. L’expérience de Sèmè-Kraké devrait ensuite être étendue à d’autres points stratégiques du corridor, notamment Hillacondji, avant des discussions plus poussées avec le Nigeria.