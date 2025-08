Bénin : Yayi clarifie ses dernières rencontres avec Talon

Photo Présidence

Dans une vidéo diffusée ce vendredi 1er août 2025 sur les réseaux sociaux, l’ancien président Boni Yayi est sorti de son silence pour clarifier la nature de ses rapports avec son successeur, Patrice Talon. Une mise au point qui intervient quelques jours après les propos tenus par l’actuel chef de l’État, lors d’un échange public avec des jeunes, faisant état de contacts réguliers avec son prédécesseur.

Le 28 juillet dernier, à l’occasion d’une rencontre avec la jeunesse béninoise, Patrice Talon avait affirmé continuer de « rencontrer et d’échanger » avec le président du parti Les Démocrates. La déclaration, faite en réponse à une interpellation de Guy Dossou Mitokpè, responsable à la communication du parti d’opposition, a suscité de nombreuses interprétations, laissant entendre l’existence de relations étroites, voire amicales, entre les deux hommes malgré leur antagonisme politique affiché.

Face à cette perception, Boni Yayi a tenu à rétablir les faits. Dans son intervention filmée, il précise que sa dernière entrevue avec Patrice Talon remonte à plusieurs mois. « Ça fait un moment que nous nous sommes vus, mon jeune frère et moi. Ça remonte à des mois, des mois et des mois », a-t-il insisté. Il situe cette rencontre au palais de la République et rapporte une phrase qui l’aurait marqué : « Le pardon est une erreur », aurait déclaré le président Talon. « Malheureusement, c’est la dernière, sauf erreur de ma part », a-t-il ajouté.

L’ancien chef de l’État cite également une autre rencontre, datant de juillet 2024, dans le cadre d’une mission de médiation entre le Bénin et le Niger. Celle-ci s’était déroulée en présence de l’ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo. « On ne s’est plus revus », tranche Boni Yayi, réfutant ainsi tout dialogue fréquent ou continu.

Toutefois, le président du parti Les Démocrates admet avoir adressé quelques messages au chef de l’État, principalement pour appeler à l’apaisement. « J’ai toujours envoyé des SMS pour souhaiter la paix dans le pays et pour lui demander de prendre des dispositions en faveur de la libération des prisonniers et du retour des exilés », a-t-il expliqué. Il évoque notamment un dernier message envoyé à la suite de l’arrestation de Julien Kansou, un jeune membre de son parti. Ce SMS, selon lui, visait à demander pardon au président Talon au nom du militant interpellé.

Boni Yayi a également exprimé son indignation face au sort réservé au journaliste Comlan Hugues Sossoukpè, récemment arrêté à Abidjan puis extradé au Bénin. Placé sous mandat de dépôt, ce dernier voit son dossier examiné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). L’ancien président se dit profondément affecté par cette affaire, qu’il perçoit comme un nouvel épisode préoccupant pour les libertés publiques dans le pays.