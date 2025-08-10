Bill Gates : un de ses biens les plus prestigieux mis en vente

Bill Gates (Photo Politico)

Après plusieurs mois à l’abri des regards sur la Côte d’Azur, le Breakthrough s’apprête à faire une entrée remarquée lors du Monaco Yacht Show, prévu du 25 au 27 septembre 2025. Évalué à plus de 675 millions de dollars — soit environ 553 millions d’euros — ce navire de 119 mètres incarne une nouvelle génération de yachts associant luxe extrême et propulsion décarbonée.

Une motorisation inédite dans le yachting de prestige

Imaginé et construit par le chantier Feadship aux Pays-Bas, le Breakthrough mise sur l’hydrogène liquide refroidi à –253 °C pour alimenter sa propulsion. Ce carburant, combiné à un système de récupération d’énergie et à la possibilité d’utiliser des biocarburants, permettrait une réduction des émissions jusqu’à 90 % par rapport aux motorisations classiques. L’ensemble du projet a été conçu pour allier performance, autonomie et confort, sans concessions techniques.

Pour Jamie Edmiston, patron de l’agence mandatée pour sa vente, ce navire représente une étape décisive dans la construction de yachts écologiquement responsables, tout en restant au sommet du confort et de la performance.

Des origines entourées de mystère

Lancé sur les chantiers en 2020, le Breakthrough a rejoint la mer en 2024 avant d’être officiellement livré en 2025. Plusieurs observateurs affirment que Bill Gates en serait le commanditaire, mais aucune confirmation publique n’a jamais été donnée. Fait notable, le navire n’aurait jamais été utilisé par son propriétaire supposé.

Un test grandeur nature pour le marché du luxe durable

La présentation du Breakthrough à Monaco interviendra au moment où l’industrie nautique cherche à conjuguer innovation énergétique et prestige. La réussite commerciale de ce yacht pourrait influencer l’adoption de l’hydrogène liquide dans le segment ultra-luxueux, encore freiné par la rareté des infrastructures adaptées.

Tous les regards se tourneront vers le port monégasque pour mesurer l’intérêt des acheteurs face à ce pionnier, dont la transaction pourrait marquer un tournant sur le marché mondial du yachting haut de gamme.