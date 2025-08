Brad Pitt en deuil : sa mère Jane Etta Pitt est décédée à l’âge de 84 ans

Brad Pitt. Photo : Mario Anzuoni/Reuters

Tristesse au sein de la famille de Brad Pitt : sa mère, Jane Etta Pitt, est décédée à l’âge de 84 ans, selon les informations de TMZ. Décédée il y a quelques jours, elle était perçue comme le véritable ciment de la famille. Enseignante à la retraite, elle était restée à l’écart de l’attention médiatique, tout en jouant un rôle central dans la vie de l’acteur américain. Il y a cinq ans, elle avait réuni enfants, petits-enfants et proches lors d’un grand rassemblement familial, symbole de sa volonté constante de maintenir l’unité.

La nouvelle de son décès a été partagée sur Instagram par un membre de la famille, via un hommage sobre et touchant. Aucun message officiel n’a encore été publié par Brad Pitt, connu pour sa discrétion lorsqu’il s’agit de sa vie privée. Cette perte survient dans un contexte personnel déjà marqué par des défis juridiques et familiaux, notamment en lien avec la garde de ses enfants. Loin des projecteurs, Jane Pitt était un soutien indéfectible pour son fils, présente dans les moments charnières de sa carrière comme de sa vie personnelle.

Un deuil dans un contexte délicat pour l’acteur

Ce décès ajoute une nouvelle épreuve dans le parcours de Brad Pitt, alors qu’il continue d’évoluer dans un environnement personnel parfois conflictuel et médiatisé. Si l’acteur ne s’est pas encore exprimé, les hommages s’accumulent en ligne, saluant la mémoire d’une femme perçue comme bienveillante, discrète et profondément attachée à sa famille. Pour celui que le public connaît à travers ses rôles marquants à Hollywood, cette perte représente une rupture intime, loin des plateaux de tournage et des feux de la rampe.