BRICS : face à l’offensive douanière de Trump, un appel à la riposte lancée

BRICS

La tension commerciale entre Washington et plusieurs économies émergentes prend une nouvelle dimension. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le Premier ministre indien Narendra Modi ont échangé le 7 août sur la possibilité d’une action coordonnée pour répondre aux hausses de droits de douane décidées par le président américain Donald Trump sur leurs exportations vers les USA.

Selon RT , Lula a souligné que le Brésil et l’Inde sont, pour l’instant, les plus durement touchés par cette mesure. Les deux dirigeants affirment vouloir défendre le multilatéralisme et envisagent un renforcement de la coopération bilatérale, tout en explorant des voies de résistance collective au sein des BRICS.

La veille, dans un entretien accordé à Reuters, le président brésilien avait déjà exprimé son intention de consulter ses homologues chinois et indien afin de définir une stratégie commune. Il accuse Donald Trump de vouloir affaiblir les mécanismes internationaux de régulation commerciale et estime qu’une réponse concertée est indispensable.

Cette mobilisation pourrait marquer un tournant pour les BRICS. Conçu initialement comme un groupe de concertation économique, le bloc pourrait être amené à adopter une posture plus offensive sur la scène commerciale mondiale. Face à la montée des mesures protectionnistes américaines, l’unité entre ces pays pourrait devenir un levier stratégique non seulement pour défendre leurs exportations, mais aussi pour peser davantage dans les négociations internationales.

La question reste de savoir si cette volonté de riposte se traduira par des actions concrètes, ou si elle restera à l’état de déclaration politique. Ce qui est sûr, c’est que la réaction des BRICS sera scrutée de près par les marchés et par la Maison-Blanche.