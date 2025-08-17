Bus accidenté sur l’axe Savè-Glazoué au Bénin : Le bilan provisoire du gouvernement

Le Ministre José Tonato Photo : Présidence du Bénin

Un grave accident de circulation est survenu dans la nuit du 16 au 17 août 2025 sur la Route Nationale Inter-États n°2. Le drame s’est produit au niveau du pont de franchissement du fleuve Ouémé, dans la localité de Thio, commune de Glazoué.

Selon le communiqué conjoint du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seïdou, et du ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, José Tonato, il s’agit d’un autocar appartenant à une compagnie de transport international de passagers. Le véhicule, en partance pour Malanville, a perdu le contrôle avant de finir sa course dans le lit du fleuve. En attendant que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l’accident, le gouvernement assure que toutes les dispositions sont prises pour venir en aide aux passagers, porter assistance aux victimes et récupérer l’épave du bus.

Les deux ministres, au nom de l’Exécutif, ont adressé un message de solidarité aux rescapés ainsi que leurs compassions aux familles endeuillées. Ils ont, par ailleurs, interpellé les compagnies de transport nationales et internationales sur leur responsabilité à garantir la sécurité des voyageurs. Le communiqué rappelle également que la vigilance des conducteurs demeure essentielle. « Le gouvernement invite à l’observance scrupuleuse des règles de conduite, à la prudence et à la tolérance sur la route », précisent Alassane Seïdou et José Tonato.