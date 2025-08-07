Calendrier électoral au Bénin : la Cena dénonce une confusion entretenue sur ses délais

Critiquée pour un prétendu non-respect du calendrier électoral, la Commission électorale nationale autonome (Cena) clarifie sa position. Elle affirme être rigoureusement dans les délais légaux et distingue son chronogramme interne du calendrier électoral prévu par la loi.

Selon Boucary Abou Soulé Adam, directeur général des élections, les accusations formulées en juillet dernier relèvent d’une mauvaise compréhension du processus. « À ce jour, la Cena déroule normalement son chronogramme des élections. La dixième activité concerne la “Publication du calendrier de l’élection du duo président et vice-président de la République”, prévue entre le 11 et le 18 août 2025. Nous sommes le 6 août. Le calendrier électoral n’a donc pas encore été publié », a-t-il précisé.

Il s’est dit étonné des critiques émises en juillet sur le non-respect d’un calendrier « encore en gestation ». « Je ne sais d’où vient cette imagination », a-t-il ajouté, insistant sur la distinction fondamentale entre calendrier électoral et chronogramme. Le premier est encadré par le décret n°2020-563 du 25 novembre 2020, tandis que le second relève d’un outil de gestion interne à la Cena.

Le chronogramme, bien que rendu public, sert essentiellement à planifier les activités opérationnelles. « Le rendre public permet à chaque acteur de suivre l’évolution du processus électoral », a expliqué Boucary Abou Soulé Adam. Et d’ajouter : « Pour chaque activité, il y a des préalables. Si un préalable n’est pas rempli, nous informons les partis concernés. »

Le parrainage au cœur de la polémique

La controverse actuelle repose sur le processus de parrainage des candidats à la présidentielle. Une activité programmée n’a pas pu se tenir à la date indiquée dans le chronogramme, en raison de prérequis non remplis. « Dès que nous avons constaté ce retard, nous avons informé les partis concernés. Certains y ont vu un prétendu retard du calendrier électoral », a regretté le directeur général.

La procédure de parrainage, prévue par la loi 2019-43, doit être précisée par la Cena. « Nous voulons expliquer clairement aux parrains potentiels le déroulement avant de leur remettre les formulaires, afin d’éviter tout contentieux », a-t-il souligné, évoquant l’expérience de 2021.

Deux conditions doivent être réunies : la réception par la Cena des listes complètes des élus habilités, fournies par l’Assemblée nationale et le ministère de la Décentralisation ; puis l’organisation de séances d’information à leur intention. Deux rencontres sont déjà fixées : le 12 août à Parakou pour les maires du nord, et le 14 août à Bohicon pour ceux du sud. Une session à l’Assemblée nationale est également prévue pour les députés.

Ce n’est qu’à l’issue de ces échanges que les formulaires seront délivrés aux élus des partis concernés (Fcbe, LD, Bloc Républicain et Up-Le Renouveau). « La Cena n’aime pas les contentieux parce qu’ils nous retardent », a insisté Boucary Abou Soulé Adam, réaffirmant que toutes les étapes légales sont respectées.