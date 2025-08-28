Canal+ : la saison 2 Ligue 1 McDonald’s Trophée des Académies débarque bientôt

© Photo: Unsplash / Dario / Presse-citron

Le Trophée des Académies Ligue 1 McDonald’s revient en 2025 pour la saison 2 avec une ambition renouvelée : révéler les talents africains de demain et offrir au public une immersion unique dans l’univers du football de formation. Produit par CANAL+ Afrique en partenariat avec la Ligue 1 McDonald’s, l’événement mettra cette année le cap sur Cotonou pour une finale d’exception.

Lancée en 2024, la première édition avait marqué les esprits et conquis les passionnés de ballon rond. Diffusée dans 25 pays, elle avait offert aux téléspectateurs une plongée inédite dans le quotidien des académies africaines et couronné l'AS Dakar Sacré Cœur lors d'une finale palpitante à Abidjan. En 2025, la compétition franchit un nouveau palier : plus sélective, plus immersive et résolument tournée vers l'excellence. Lire ci-dessous le communiqué de presse.